„Rusia are unele avantaje, dar nu domină complet”. Șeful Pentagonului vorbește despre războiul ruso-ucrainean

El a spus acest lucru pe 8 ianuarie într-un interviu acordat Bloomberg înainte de o întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina la baza americană Ramstein din Germania.

„Există opinia că Rusia are un avantaj și are toate șansele. Are unele avantaje, dar nu este complet dominantă. Și dacă primește ceea ce își dorește, va plăti pentru asta în viitor”, a spus șeful Pentagonului.

Potrivit acestuia, acest lucru trebuie luat în considerare în orice încetare a focului în Ucraina pe care o poate întreprinde viitoarea administrație a lui Donald Trump.

Austin a remarcat că trupele ruse au propriile lor probleme.

„Au apelat la RPDC și Iran pentru ajutor, pentru arme și muniție, iar acum și pentru oameni”, a spus ministrul. În același timp, potrivit lui Austin, Ucraina continuă să-și crească potențialul.

Șeful Pentagonului a adăugat că ocuparea unor mari teritorii ale Ucrainei va necesita resurse semnificative chiar și după încetarea focului.

„Rusia va avea nevoie de o mulțime de forțe terestre pentru a deține teritoriul”, a spus el.

Austin a răspuns, de asemenea, criticilor din partea unor oficiali europeni și ucraineni că administrația președintelui american Joe Biden nu are o strategie clară de sprijinire a Ucrainei.

„Aceasta [strategia SUA] a ajutat Ucraina să supraviețuiască, a ajutat Ucraina să-și apere teritoriul suveran. a spus el.Pierderile a 700 de mii de militari uciși și răniți ar fi fost de neconceput [pentru Rusia] în urmă cu trei ani”,

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: