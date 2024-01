„Rar am mai avut un asemenea ger”. Au fost înregistrate temperaturi de minus 41,6 grade Celsius în Suedia

În același timp, frigul extrem s-a instalat peste țările nordice. În Suedia termometrele au indicat 41,6 grade Celsius sub zero!

Furtuna botezată Henk este a 8-a care a măturat Regatul Unit în ultimele trei luni. Vântul a bătut cu peste 150 de kilometri pe oră și a plouat din nou peste măsură.

Trransporturile au fost serios perturbate, un sofer a murit după ce un copac a fost doborât peste mașina lui și au fost emise aproape 300 de alerte de inundații.

Exasperați de mulțimea de apeluri primite de la cei care au intrat cu mașinile pe porțiuni de șosele inundate, pompierii din Essex au transmis pe Twitter - Nu suntem recuperatori de mașini. Nu recuperăm vehicule. Sunați la 999 doar în caz de urgențe care vă pun viața în pericol.

De asemenea, mii de gospodării au rămas fără curent electric.

Ploi torențiale și persistente aduc necazuri și locuitorilor din departamentul Pas-de-Calais, din nordul Franței, pentru care a fost emis cod roșu de vreme rea.

Reporter: „Vă e frică?”

Localnică: „O să se inunde totul. E mai rău ca data trecută...”

Reporter: „Și atunci?”

Localnică: „E mult mai rău decât în noiembrie și se pare că apa va continua să crească...”

Deja, astă toamnă au fost inundații severe la Pas-de-Calais. În noiembrie, a plouat acolo, în doar câteva zile, cât ploua de obice în câteva luni.

Efectele furtunii Henk se resimt și în Germania. Din cauza ploilor, situația riscă să se agraveze în zone ale țării deja afectate de inundații, mai ales în landurile Saxonia inferioară și Bremen.

Dennis Koehler, purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Verden: „S-au luat măsuri extinse de siguranță în ultimele zile. Am constituit o rezervă de saci cu nisip, mai multe zeci de mii de saci, astfel încât să putem reacționa și interveni rapid în situații limită.”

În acest timp, nordul Suediei a fost cuprins de un ger, pe drept cuvânt, de crapă pietrele. Marți termometrele au înregistrat minima record a sezonului, 41,6 grade Celsius sub zero!

Localnic: „Astăzi, în mod normal, m-aș duce cu snowmobilul pe munte, unde sunt renii noștri, dar când este atât de frig, -41 sau -42 grade Celsius, nu poți merge pe scuter. A fost minus 39 grade Celsius în această noapte. Când m-am trezit să merg la baie, am înghețat pe loc. Rar am mai avut un asemenea ger. O acopăr cu o pătură groasă ca s-o protejez cât de cât. Îngheață uleiul și s-ar putea să crape motorul.”

Dată publicare: 03-01-2024 20:11