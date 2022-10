„Pălăriile anti-copiat” ale unor studenți din Filipine, virale pe rețelele de socializare | FOTO

Studenții de la o facultate din orașul Legazpi, Filipine, au fost rugați să poarte „pălării” care să-i împiedice să copieze de la alți colegi.

Mulți au răspuns provocării și au venit la examen cu accesorii care mai de care îndrăznețe: „pălării” din cartoane de ouă sau alte materiale reciclate, cârlige și tuburi de hârtie igienică.

