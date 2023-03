„Oamenii aveau moartea și în față și în spate”. Mai mulți soldați ruși se plâng că au rămas captivi în fortăreața Bahmut

Însă, comandantul armatei ucrainene spune că bătălia pentru Bahmut, în estul țării, s-a stabilizat. Rușii și-au întreptat eforturile spre alte zone ale frontului, în nord și în sud.

Însă, fără succes, cel puțin până acum.

În Bahmut, apărătorii ucraineni au o viață grea, chiar dacă atacurile rușilor au scăzut în intensitate, iar militanții Wagner nu mai sunt la fel de activi în prima linie. Serviciile britanice de informații cred că s-a ajuns aici din cauza pierderilor extrem de mari ale forțelor Moscovei. Analiștii occidentali au remarcat că, mai nou, rușii își întețesc eforturile în sud, spre Avdiivka, și mai la nord, spre Kreminna.

Militarii mobilizați de Moscova suferă

În zona orașului Svatove, ucrainenii au lovit cu rachete HIMARS un centru de comandă al armatei ruse. Militarii mobilizați de Moscova suferă de pe urma conducerii proaste și a lipsurilor de pe front. Într-un filmuleț postat pe rețelele sociale, câțiva militari ai unui batalion de asalt se plâng că unitatea lor a pierdut trei sferturi de efectiv în doar două săptămâni petrecute pe front.

„Comandantul nostru a luat decizia să ne trimită împotriva inamicului care avea mitraliere, mortiere, tancuri. Am stat 14 zile sub foc direct de mortiere și artilerie. Am avut pierderi uriașe: 34 de răniți, 22 de morți”, s-au plâns unii soldați ruși.

Mai mult, oamenii spun că nu au putut să se retragă din zona măcelului pentru că în spatele lor au fost trimise unități care au blocat orice retragere.

„Au instalat unități de baraj în spatele nostru și nu ne-au lăsat să ieșim din tranșee. Oamenii aveau moartea și în față și în spate. Am stat sub foc de mortiere timp de 14 zile. Ne-au amenințat că ne împușcă dacă nu atacăm”, au mai spus soldații ruși.

Zelenski: „Rusia trebuie să piardă pe câmpul de luptă”

La Kiev, președintele Zelenski susține că Rusia pierde războiul, în ciuda eforturilor Kremlinului de a distruge poporul ucrainean.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rusia trebuie să piardă pe câmpul de luptă, în economie, în relațiile internaționale și în încercarea de a înlocui adevărul istoric cu niște mituri imperialiste. Doar înfrângerea completă a Rusiei va putea garanta împotriva unor viitoare agresiuni sau crize”.

De la Washington, americanii sunt cu ochii pe China, mai ales după vizita la Moscova a lui Xi Jinping.

Joe Biden, președintele SUA: „Nu iau China cu ușurință... Nu iau Rusia cu ușurință... Dar cred că rapoartele (privind apropierea lor) au fost mult exagerate. Am auzit de trei luni că China va oferi Rusiei armament semnificativ. Dar n-au făcut-o, încă. Nu înseamnă că n-ar putea s-o facă, dar n-au făcut-o încă. Iar dacă se va întâmpla ceva, coalizarea Occidentului va fi și mai strânsă”.

Putin duce arme nucleare în Belarus

Notă discordantă face, ca de obicei, Ungaria, al cărei ministru de Externe a cerut din nou un armistițiu rapid între cele două țări beligerante.

Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe: „Acest război ar trebui să se încheie acum. Nu ne interesează cine face planul de pace, nu ne interesează în ce condiții opresc războiul, dar ar trebui să se oprească acum”.

Sâmbătă, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că țara sa va amplasa arme nucleare tactice pe teritoriul statului Belarus.

Declarația vine după ce, în urmă cu doar câteva zile, China și Rusia au adoptat o declarație comună în care se preciza că statele nucleare nu trebuie să-și desfășoare armele atomice dincolo de teritoriile lor naționale.

