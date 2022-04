„Ne trăim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”. Apelul disperat al unui ofițer ucrainean asediat la Mariupol

"Inamicul este de zece ori mai numeros decât noi", a spus Sergii Volina, comandantul Brigăzii 36 a Marinei naţionale, retrasă în vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-estul Ucrainei), asediat de forţele ruse.

"Facem apel şi îi implorăm pe toţi liderii lumii să ne ajute. Le cerem să folosească procedura de extragere şi să ne ducă pe teritoriul unei ţări terţe", a adăugat el.

Potrivit comandantului Volina, armata rusă are "avantajul în aer, în artilerie, în forţe terestre, în echipamente şi în tancuri".

"Apărăm doar un punct - uzina Azovstal - unde pe lângă militari mai sunt şi civili care au devenit victime ale acestui război", a continuat el.

Volyna, who has fought in Mariupol since the start of the Russian invasion, gave a rare glimpse into the lives of the soldiers and hundreds of civilians, sheltering inside the steel plant that has caught the world’s attention as the fall of the city looms. https://t.co/XD1eaPEshM pic.twitter.com/EwgNR0cSoX