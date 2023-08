„Mişcarea prosoapelor”. Grecia se revoltă împotriva invaziei pe plaje a şezlongurilor de închiriat

Cetățenii sunt supărați de faptul că şezlongurile de închiriat din barurile de pe plajă invadează tot mai mult spaţiul public, scrie Agerpres.

Locuitorii insulei turistice, din arhipelagul Insulelor Ciclade, au protestat duminica trecută pe plaja Sfânta Maria, cu prosoape şi pancarte în mână, strigând: "ne vrem plajele înapoi!".

A movement has been born in Paros. It's motto is "Reclaim the Beach", and it's formed up by residents of the island who protest in front of greedy beach bars, demanding access to the beach for all as well as an end to illegal sunbeds. Here they are in front of Marcello Beach. pic.twitter.com/Z0DheFbp1m