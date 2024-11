Ziua în care regele și regina Spaniei au făcut cunoștință cu furia supușilor și cu mocirla din Paiporta. Letizia, în lacrimi

Mulțimea furibundă a înconjurat amenințător cuplul regal, în timp ce agenții de securitate și polițiștii locali erau copleșiti, luați complet pe nepregătite de revărsarea de mânie, la limita revoltei. Oamenii au strigat „criminalule” și „fiu de târfă” către rege, care - la fel ca soția lui - a fost împroșcat cu noroi pe față și pe haine.

Spre cinstea lui, Felipe nu s-a lăsat nici speriat nici descurajat de furia oamenilor, a zăbovit zeci de minute printre supraviețuitorii inundațiilor, a stat de vorbă cu mulți dintre ei, căutând cuvintele potrivite să-i consoleze. Câțiva bărbați au plâns pe umărul regelui.

Localnicii reproșează guvernului Sanchez, dar și autorităților locale, că alertele de vreme extremă au fost tardive, iar intervenția de după potop - lentă și insuficientă.

„Ucigașul, ucigașul, ucigașul...” / „Ție nu îți lipsește apă. Nu îți lipsește nimic”, au strigat oamenii furioși către cuplul regal.

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, și regina Letizia au fost huiduiți în orașul Paiporta din regiunea Valencia. Sinistrații au aruncat cu diverse obiecte și noroi. Si regele și regina aveau pete pe fata si pe haine. Agentii de securitate au încercat să-l protejeze pe Felipe cu o umbrelă.

„Ne-ați abandonat! Ați ajuns cu patru zile mai târziu. Se știa și nimeni nu a făcut nimic ca să evite. E o rușine. Ne-am organizat cu ajutorul voluntarilor”, au mai strigat localnicii.

În ciuda primirii ostile, regele și regina si-au păstrat calmul și s-au oprit de mai multe ori pentru a sta de vorbă cu oamenii. La un moment dat, Letizia a izbucnit în plâns.

Sinistrații furioși au lovit cu pumnii și picioarele mașina în care se aflau președintele regiunii Valencia și premierul Pedro Sanchez.

Oamenii acuză că nu fost avertizați de viituri din timp, deși autoritățile locale știau și că statul le-a trimis ajutoare prea târziu.

Localnic: „Ieri au început să ajungă militari din Madrid, Granada din toate locurile, dar ce a fost mai rapid, pentru că lor le-a luat trei zile să înceapă să facă ceva, cei mai rapizi au fost oamenii. Oamenii tineri mai ales care veneau încărcați de toate. Deja este prea multă mâncare și băutură, asta a fost cea mai rapidă acțiune”.

Mii de voluntari vin zilnic să-i ajute pe sinistrați. Poartă măști și mănuși, pentru că nu au fost încă ridicate toate cadavrele din zonă.

Tânăr: „Era scris că o să fie 50 de autobuze de 50 de persoane, ceea ce înseamnă 2.000 de persoane care pot fi transportate, dar suntem mult mai mulți. Am încercat să fim aici de la ora 7 cum ar fi trebuit, dar la 7:30 aici erau mult mai multe persoane decât era prevăzut. Atunci se fac cozi”.

Pe măsură ce locurile sunt curățate, sunt descoperite trupuri fără viață ori persoane dispărute. O femeie a fost găsită după trei zile în localitatea Benetusser, blocată în mașină alături de cumnata sa care murise. Salvatorii i-au auzit strigătele în timp ce încercau să ridice mașinile dintr-un tunel.

Bărbat: „Nu este posibil, până nu scot vehicul cu vehicul aici nu se poate face nimic, am anunțat și o să acorde atenție preferențială acestei străzi pentru că din ce am văzut este una dintre cele mai afectate”.

În zona portului din Valencia sunt aduse toate mașinile pe care platformele le-au ridicat la dispoziția autorităților pentru a face loc pompierilor și polițiștilor să intervină. Sunt atât mașini vechi luate de viitură și distruse, cât și mașini noi care nu erau parcate corespunzător sau care se aflau în zona de intervenție a autorităților.

În unele garaje și subsoluri apa încă depășește un metru înălțime.

Femeie: „Părea că trăiesc filmul imposibilului, al tsunamiului, era brutal tot ce am găsit pe drum. Am pierdut membrii ai familiei, am pierdut restul sunt lucruri care nu mai contează”.

Doi bătrâni care locuiesc la etajul 1 al unui bloc nu au mai ieșit din casă de câteva zile. Voluntarii le trimit mâncare într-un coș legat cu o funie. Au cerut lapte.

Printre mașini a fost găsită și o broscuță țestoasă. Iar în centrul Valenciei oamenii au organizat un altar pentru cei care nu au supraviețuit și lasă acolo mesaje emoționante, cum ar fi „Toți suntem Valencia”, „Ne plângem victimele” sau „Întotdeauna cu noi”.

