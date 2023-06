„Incident grav în desfășurare”. Trei persoane găsite decedate în Nottingham. Mai multe străzi au fost închise

UPDATE 11:56 - Poliția din Nottingham a transmis că ofițerii au fost chemați pe Strada Ilkeston, unde două persoane au fost găsite moarte pe stradă.

Ulterior, oamenii legii au fost chemați la alt incident pe Strada Milton, unde o dubă a lovit trei oameni. Aceștia sunt în spital în prezent.

Un alt bărbat a fost găsit mort pe Strada Magdala.

UPDATE 11:48 - Un bărbat de 31 de ani a fost arestat, după ce trei persoane au fost găsite moarte în centrul orașului, a transmis poliția citată de BBC.

Șase străzi au fost închise. La fața locului sunt prezenți și ofițerii NILO (ofițeri naționali de legătură inter-agenții), parte a unei forțe de elită înființată în urma atentatului cu bombă de la Manchester Arena.

Poliția a transmis că străzile vor rămâne închise „pentru ceva timp”. Incidentul este investigat, iar oamenii legii au promis că vor reveni cu mai multe informații când vor putea.

Police have put in place multiple road closures in #Nottingham as officers deal with an ongoing serious incident.

The Nottingham Express Transit (NET) tram network said it has suspended all services due to “major police incidents around the city and suburbs”. pic.twitter.com/v7X10cbzds