„Incendiu provocat” la locuinţa lui Josh Shapiro. Guvernatorul statului Pennsylvania se afla în casă. Ce s-a întâmplat. FOTO

Numele lui Josh Shapiro, guvernator al statului Pennsylvania (est), a fost vehiculat anul trecut când candidata democrată la prezidenţiale Kamala Harris urma să-şi aleagă vicepreşedintele. În cele din urmă ea l-a ales pe Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, înainte de a fi învinsă în noiembrie de Donald Trump.

Josh Shapiro, în vârstă de 51 de ani, se afla în reşedinţa sa oficială împreună cu familia sa când a izbucnit un incendiu în locuinţa sa din Harrisburg, capitala statului Pennsylvania, a anunţat poliţia de stat. „Deşi incendiul a fost stins, acesta a provocat pagube importante la o parte din reşedinţă”, a precizat poliţia.

Photos of some of the damage caused by the arson at Pennsylvania Gov. Josh Shapiro's mansion https://t.co/s7VPo3x7vk pic.twitter.com/ghyqY6J1Ef