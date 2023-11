„Este un miracol”. Cum au reușit medicii să salveze o fetiță de zece luni, care a înghițit un crucifix. I s-a blocat în gât

Radiografia a arătat crucifixul în esofagul fetiței de zece luni, scrie news.abs-cbn.com.

Copilul a fost tratat la Spitalul Victor Lazarte Echegaray din La Libertad, unde a fost supus unei endoscopii pentru a îndepărta obiectul străin.

Maricarmen Sajami Rosas, mama copilului, a observat că bebelușul avea un disconfort și l-a dus la spital, unde personalul a găsit obiectul.

„Procedura a fost foarte complicată pentru că era un crucifix și era depus în treimea superioară a esofagului. Chiar și atunci când am încercat să îl scoatem inițial, nu am putut, era blocat înăuntru, așa că am încercat de mai multe ori până când am reușit să scot corpul străin”, a declarat Luis Esteves Cabanillas, medicul responsabil de chirurgia copilului.

„Le mulțumesc medicilor care au făcut un miracol, pentru că, așa cum am spus, este ca și cum am luat-o de la capăt, este un dar, o binecuvântare, un miracol, pentru că mi-au salvat fiica”, a spus Rosas.

Copilul se află acum într-o stare bună de sănătate.

Dată publicare: 15-11-2023 16:06