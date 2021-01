„Miracol de Anul Nou”: Cum a fost salvat un băiat de 9 ani de un crucifix, după ce a fost împușcat în pragul casei. FOTO

Tiziano, în vârstă de nouă ani, a fost împușcat în timp ce se afla în pragul casei sale din Las Talitas în noaptea de Revelion, dar a fost salvat de ceea ce mama sa a descris ca fiind un „miracol”, transmite Daily Mail.

Tânărul sărbătorea Revelionul împreună cu familia și se juca cu sora sa. La scurt timp, a simțit o durere bruscă în piept și a văzut pe jos un glonț, chiar lângă el.

Tiziano a fost dus la spital, unde medicii au descoperit doar o rană superficială, care a fost tratată în decurs de o oră.

După ce s-a întors acasă, mătușa băiatului i-a găsit colierul pe jos.

Crucea de argint pe care Tiziano o primise cadou de la tatăl său David, în vârstă de 36 de ani, avea o gaură, acolo unde a pătruns glonțul.

Băiatul a spus că nu și-a dat seama că lănțișorul l-a salvat, până când a văzut urmele glonțului de pe obiect.

În urma întâmplării, mama sa a spus că cel mic a fost binecuvântat

Miracle of boy, 9, saved by his crucifix necklace that stopped stray bullet penetrating his chest https://t.co/qzH5fRteMy