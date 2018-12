Model Playboy, arestat după ce s-a fotografiat nud la Vatican. Ipostazele în care a fost surprinsă

Modelul de origine belgiană Marisa Papen a devenit cunoscută în întreaga lume, după ce a fost arestată pentru că s-a afișat complet goală la Complexul Templului Karnak din Luxor, Egipt.

O fotografie din ultima ședință foto o arată pe Marisa complet nud, în timp ce trage după ea un crusifix mare din lemn pe o stradă din Vatican, văzându-se în fundat Basilica Sf. Petru.

Într-o altă imagine, Marisa este așezată, tot complet nud, pe câteva volume ale Bibliei, pe pavajul din Piața Sf. Petru, în timp ce într-o altă fotografie ea este legată de o cruce.

Când au văzut ce fac, ofițerii de poliție au pornit pe urmele ei și ale fotografului Jesse Walker, ei fiind reținuți vreme de 10 ore, scrie Daily Mail.

Marisa a mai provocat, de asemenea, vâlvă în Israel, după ce s-a prezentat în fața Zidului Plângerii, dar în Turcia, când și-a dat jos burka în interiorul Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol și și-a dezvăluit organele genitale pentru o fotografie.

