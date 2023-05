„Este străin pentru noi”. Statul care vrea să iasă din Commonwealth, cu doar câteva zile înaintea încoronării lui Charles

Cu doar câteva zile înaintea încoronării lui Charles al III-lea, Jamaica îşi reafirnă astfel dorinţa de a deveni o republică.

Această insulă din Caraibe şi-a declarat independenţa faţă de Regatul Unit în 1962 şi a devenit membră a Commonwealth-ului în acelaşi an, recunoscându-l astfel pe monarhul britanic drept şef de stat, relatează Sky News.

Însă suveranul „nu are o autoritate reală în conducerea ţării noastre”, iar „adevăratele responsabilităţi legislative şi executive revin reprezentanţilor aleşi ai poporului”, subliniază pe site Guvernul jamaican.

Problema abolirii monarhiei nu este nouă în această ţară, iar Guvernul şi-a evocat, în iunie, dorinţa de a organiza un referndum în acest subiect până în 2025.

Însă, decesul lui Elizabeth a II-a pare că a accelerat lucrurile.

A senior Jamaican government minister tells Sky News that The King's coronation has accelerated the country's plans to become a Republic.

Marlene Malahoo Forte says Jamaica could hold a vote on independence as early as 2024

Read more: https://t.co/dyOLX9Wqgx pic.twitter.com/zZ9wyE1UBy