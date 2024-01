„Este scăpat de sub control”. Incendiu devastator într-un parc natural din Argentina, inclus de UNESCO în patrimoniul mondial

În plină vară din emisfera sudică, temperaturi record de peste 40 de grade Celsius sunt înregistrate în aceste zile în Patagonia argentiniană, o regiune deşertică, de obicei rece şi vântoasă din extremitatea sudică a ţării, a raportat AFP, citat de Agerpres.

Pădurari şi pompieri din provincia Chubut încercau să împiedice flăcările să ajungă la oraşele din vecinătate Esquel şi Trevelin, situate la aproximativ 2.000 de kilometri sud-vest de Buenos Aires.

Firefighters in Argentina were battling an "out of control" blaze in a national park in Patagonia on Saturday, struggling to keep it from reaching two nearby towns. https://t.co/JPVI4EUWkV



„Incendiul este scăpat de sub control", a declarat Mario Cardenas, directorul departamentului pentru incendii, comunicaţii şi situaţii de urgenţă (ICE) din cadrul acestui parc naţional, înscris de UNESCO în patrimoniul mondial în anul 2017.

Incendiul s-a declanşat joi seară şi a distrus deja peste 577 de hectare de pădure, depăşind perimetrul parcului, potrivit aceleiaşi surse.

The fire in Los Alerces National Park - a UNESCO World Heritage Site - has already charred about 1500 acres.