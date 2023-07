Zelenski, vizită-fulger pe linia frontului din Bahmut. Ce le-a transmis soldaților ucraineni | FOTO

''Spre Bahmut, poziţii avansate ale forţelor de operaţiuni speciale. Mă aflu astăzi aici pentru a-i felicita pe soldaţii noştri pentru îndeplinirea sarcinilor şi pentru a aduce un omagiu curajului lor'', a afirmat Zelenski pe Telegram.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!

Preşedintele ucrainean a afirmat că nu poate să dezvăluie actualele operaţiuni ale forţelor speciale, însă a salutat misiunea lor ''cu adevărat eroică''.

Today is the anniversary of Olenivka, one of the most vile and cruel crimes of ????????. The deliberate, pre-planned killing of captured Azov warriors.

Let every loss of ???????? be retribution for its evil, and let every occupier, every Russian murderer, all those responsible for this…