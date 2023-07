O rachetă rusă a lovit sediul serviciului de securitate din Dnipro, oraş pe care Zelenski l-a vizitat recent | VIDEO

Cu o zi înainte, liderul de la Kiev a viztat acest oraş aflat aproape de linia frontului, precizează News.ro.

"Dnipro. Vineri seara. Un bloc de apartamente cu mai multe etaje şi o clădire a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au fost lovite", a scris Zelenski pe Twitter)

"Din nou, teroarea rachetelor ruse", a adăugat el, fără a dat alte detalii.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.

Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj