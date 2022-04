Zelenski, pentru Time: „Am îmbătrânit din toată această înţelepciune pe care nu mi-am dorit-o niciodată”

Getty

Preşedintele Ucrainei Zelenski a vorbit, într-un interviu pentru revista Time, despre modul în care trupele ruse au venit în câteva minute pentru a-l captura pe el şi familia lui în primele ore ale războiului.

Reporterul Simon Shuster l-a intervievat pe liderul ucrainean în timp ce a petrecut două săptămâni, luna aceasta, în complexul prezidenţial de la Kiev.

În prima zi a războiului, Shuster a scris că oficialii au încercat să sigileze complexul „cu tot ce au putut găsi”, în timp ce trupele ucrainene luptau cu ruşii pe străzi.

"Trupele ruse au sosit la câteva minute pentru a-l captura pe el şi familia lui în primele ore ale războiului, focurile lor de armă fiind auzite în biroul său", a adăugat el.

Militarii l-au informat pe Zelenski că echipele ruse s-au paraşutat la Kiev pentru a-l omorî sau captura pe el şi familia sa.

Citește și Preşedinţia ucraineană: Ucraina are dreptul să lovească ţinte militare ruse și ar putea efectua atacuri pe teritoriul Rusiei

În prima seară, au izbucnit lupte în jurul cartierului guvernamental. Gărzile din interiorul complexului au închis luminile şi au adus veste antiglonţ şi puşti de asalt pentru Zelenski şi aproximativ o duzină de asistenţi ai săi. Doar câţiva dintre ei ştiau să mânuiască armele", a spus Shuster.

Trupele ruse au făcut două încercări de a ataca complexul, i-a declarat reporterului Oleksiy Arestovici, un veteran al serviciului de informaţii militare al Ucrainei şi un consilier prezidenţial superior. Zelenski a adăugat mai târziu că soţia şi copiii lui erau încă acolo în acel moment.

SUA s-au oferit să-l evacueze pe preşedinte şi echipa sa şi să-i ajute să înfiinţeze un guvern în exil, cel mai probabil în estul Poloniei. Vorbind la un telefon fix securizat cu americanii, Zelenski a răspuns: "Am nevoie de muniţie, nu de o plimbare".

Pe măsură ce războiul se desfăşoară, două luni mai târziu şi numărul victimelor a crescut iar preşedintele a spus că a îmbătrânit în faţa unei asemenea brutalităţi.

"Am îmbătrânit. Am îmbătrânit din toată această înţelepciune pe care nu mi-am dorit-o niciodată. Este înţelepciunea legată de numărul de oameni care au murit şi din tortura pe care soldaţii ruşi o perpetuează... Ca să fiu cinstit, nu am avut un scop de a dobândi cunoştinţele astfel. Oamenii văd războiul pe Instagram, pe reţelele de socializare. Când se vor sătura, vor derula mai departe".