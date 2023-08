Zelenski, mesaj ferm pentru ucraineni: "Cine nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute lupta. Nu în baruri, nu în cluburi"

”Ucraina este în război. Şi cei care nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute lupta. Nu în baruri, nu în cluburi, nu în curse de stradă sau vreun fel de consum ostentativ”, a subliniat liderul de la Kiev, citat de News.ro.

Volodimir Zelenski a afirmat că a mers în regiunea Doneţk, în poziţiile brigăzilor de luptă, unde a discutat cu comandanţii despre nevoile de pe linia frontului.

”Întotdeauna este o imagine de ansamblu, sunt rapoarte despre fiecare direcţie, despre fiecare brigadă. Dar este important să vorbeşti direct cu războinicii despre experienţa de război a celor care sunt pe teren. Astăzi am avut discuţii detaliate, sincere. Am discutat despre ofensiva noastră, despre livrările pentru trupe, despre capacităţile comandanţilor, despre ce capacităţi sunt acum şi cum ar trebui să fie. Arme şi muniţie puţină. Reparaţii de echipamente. O problemă presantă este transportul pentru evacuarea răniţilor şi timpul evacuării. Dronele folosite de inamic: Lancet, Orlan. Dronele de care au nevoie războinicii noştri: de la Mavic la orice sistem de drone. Evident, producţia ucraineană de drone – Leleka, Fury etc – ca şi livrările de la parteneri şi toate formele de import – trebuie să crească şi aceasta este una dintre cele mai importante sarcini. Este foarte important ca toţi oficialii din sistemul de apărare să perceapă această sarcină aşa cum este ea rostită pe linia frontului. Dronele sunt consumabile şi ar trebui să fie atâtea câte este nevoie – câte au nevoie războinicii noştri – pentru a salva vieţi şi a asigura rezultate în lupte. Sunt multe de făcut în zona aceasta şi este prea devreme să spunem că facem destul”, a spus preşedintele Ucrainei.

Acesta a adăugat că un subiect important este felul în care comandanţii îşi gestionează personalul, motivarea luptătorilor, antrenarea. Zelenski a menţionat că sunt multe probleme din cauza comisiilor medicale militare, dar se vor găsi soluţii.

”Un alt lucru spus astăzi în diferite brigăzi. Războinicii de pe linia frontului care vin în oraşele din spate merită să vadă şi să simtă că acestea sunt oraşe din spate. Că oamenii trăiesc acolo, amintindu-şi că sunt războinici acolo, că războinicii noştri de aici, din Doneţk şi din alte direcţii luptă pentru Ucraina, dându-şi viaţa pentru Ucraina. Libertatea şi independenţa nu sunt câştigate de cineva acolo…. Pe front. Este o cauză naţională comună a tuturor celor care luptă şi muncesc pentru victorie. Toată lumea este în război. Ucraina este în război. Şi cei care nu luptă pe linia frontului trebuie să ajute la luptă. Nu în baruri, nu în cluburi, nu în curse de stradă sau vreun fel de consum ostentativ, ci prin a-i ajuta pe războinici într-un fel anume. Asta ca să nu spun mai multe. Toată adrenalina ţării, toate emoţiile ţării, toată puterea ţării ar trebui să fie acolo – în luptele pentru binele statului nostru. Pentru că binele Ucrainei este principiul-cheie. Pentru altceva sau pentru binele propriu va fi mai târziu, când câştigăm. Acum este apărare. Acum este război”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a încheiat spunând că este recunoscător Statelor Unite pentru noul pachet de asistenţă, care include muniţii pentru sistemele Patriot, HIMARS, artilerie, Javelin.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 15-08-2023 06:25