Zelenski: În Donbas este puterea maximă de luptă a armatei ruse. Jurnalistul francez Frédéric Leclerc-Imhoff a fost ucis

”Situaţia din Donbas rămâne extrem de dificilă. Armata rusă încearcă să adune forţe în anumite zone pentru a pune din ce în ce mai multă presiune asupra apărătorilor noştri. Acolo, în Donbas, este adunată puterea maximă de luptă a armatei ruse”, a transmis preşedintele Ucrainei, conform news.ro.

”Severodoneţk, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, Kurakhove, Slovyansk şi alte câteva aşezări rămân ţinte cheie pentru ocupanţii în această direcţie”, mai spune el în mesaj.

Volodimir Zelenski spune că este recunoscător tuturor militarilor ucraineni care, în ciuda avantajului tehnic şi uneori cantitativ al ocupanţilor, ţin eroic apărarea.

”Astăzi, trupele ruse au bombardat din nou Harkivul. Teritoriul regiunii noastre Sumy a fost, de asemenea, bombardat peste graniţa dintre Ucraina şi Rusia. Lupta pentru regiunea Herson continuă. Pas cu pas, ne eliberăm pământul şi ne apropiem treptat de punctul în care Rusia va trebui să depună armele, să-şi număre toţi morţii”, mai spune Zelenski.

Preşedintele ucrainean mai spune că luni, în regiunea Lugansk, ocupanţii au întrerupt evacuarea din zonele de ostilităţi trăgând într-o maşină care urmărea localnicii. Jurnalistul francez Frédéric Leclerc-Imhoff a fost ucis de bombardamente. A lucrat pentru postul de televiziune francez BFM TV.

⚫️« Il était très engagé et je suis fière de ses choix » Je me réfugie derrière les mots de la maman de Frédéric. Si ce soir domine l’infinie tristesse, soyons tous fiers de lui. Je pense à sa famille, à ses amis, à Maxime et Oksana et aux journalistes de @bfmtv . pic.twitter.com/fHRUQkLHLe