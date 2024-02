Zelenski, în Arabia Saudită pentru a discuta despre o mediere în schimburi de prizonieri cu Rusia

„Am sosit în Arabia Saudită” pentru a discuta cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, anunţă pe X Volodimir Zelenski.

⚡️ Zelensky arrives in Saudi Arabia for talks with crown prince.

President Volodymyr Zelensky arrived in Saudi Arabia to continue dialogue with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Zelensky announced on social media on Feb. 27.

