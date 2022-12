Zelenski îi propune lui Elon Musk să vină în Ucraina după propunerea de pace controversată a miliardarului american

Elon Musk a stârnit controverse pe Twitter în octombrie cu o propunere de plan de pace între Kiev şi Moscova. Miliardarul american a sugerat în special ca Peninsula Crimeea să rămână parte integrantă a Rusiei, dar şi organizarea de noi referendumuri sub supravegherea ONU în regiunile ucrainene anexate de ruşi, precum şi statutul de ţară neutră pentru Ucraina.

La un eveniment organizat de The New York Times, preşedintele Zelenski a părut să ia în derâdere propunerea miliardarului american, spunând că acesta ar trebui să vină în Ucraina.

"Cred că, fie cineva are influenţă asupra lui, fie trage singur concluzii", a declarat Zelenski într-o conferinţă video cu ocazia DealBook New York Times.

"Dacă vrei să înţelegi ce a făcut Rusia aici, vino în Ucraina şi vei vedea totul singur", a spus Zelenski."Şi apoi îmi vei spune cum să pun capăt acestui război, cine l-a declanşat şi când se poate termina."

În luna octombrie, fondatorul Tesla şi SpaceX a lansat un sondaj pe Twitter pentru a-i lăsa pe cei peste 100 de milioane de următori ai săi să voteze planul de pace propus.Volodimir Zelenski a răspuns cu propriul sondaj pe Twitter, în care întreba:"Care @elonmusk îţi place cel mai mult?" cu opţiunile "Cel care sprijină Ucraina" şi "Cel care sprijină Rusia".

Preşedintele Vladimir Putin a trimis trupe în Ucraina pe 24 februarie, susţinând că scopul acestei ofensive este "denazificarea" acestei ţări pro-occidentale. Liderul de la Kremlin a cerut Ucrainei să înceteze ostilităţile şi să negocieze după ce a ordonat o mobilizare parţială pentru a-şi consolida forţele pe teren. Preşedintele Zelenski a spus că nu va negocia niciodată cu Rusia cât timp Putin va fi la putere.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-12-2022 07:21