O nouă întâlnire în același format ar putea avea loc în zilele următoare. Controlul asupra regiunii Donbas rămâne principalul punct de dezacord, a precizat partea rusă.

În ciuda negocierilor, dronele și rachetele rusești au lovit din nou Kievul și Harkovul. Kremlinul vrea astfel să arate în toiul tratativelor că armata rusă este de neoprit consideră analiștii.

Ucrainenii și rușii au mai purtat discuții directe, în primul an al războiului, cu ajutorul turcilor. De data asta, mediatori sunt americanii.

Agenția de știri a Emiratelor Unite a transmis imagini de la întâlnirea din Abu Dhabi. Trimișii lui Donald Trump au fost plasați strategic: Steve Witkoff a stat în mijlocul delegației ucrainene, condusă de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, și de Kirilo Budanov, șeful administrației prezidențiale.

Jared Kushner - ginerele presedintelui Trump - s-a așezat între emisarii lui Vladimir Putin. Delegația rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului militar de informații.

Mark Galeotti, analist: „Igor Kostiukov este un om pragmatic. Același lucru îl putem spune și despre Kirilo Budanov, care, până de curând, a fost șeful serviciilor militare de informații, fiind omologul lui Kostiukov. Cele două agenții de informații din armată au purtat în trecut, în mai multe rânduri, negocieri secrete, prin urmare au experiență în acest sens. Delegațiile trimise de Kiev și de Moscova includ reprezentanți de rang înalt, ceea ce înseamnă că ambele părți încearcă măcar să pară că sunt serioase în căutarea unui compromis. Rămâne de văzut câtă marjă de manevră au primit”.

Principalul dezacord continuă să fie situația acelor teritorii din Donbas controlate încă de ucraineni, dar râvnite de Putin și pe care armata Kremlinului a încercat în zadar și cu pierderi uriașe să le cucerească. Potrivit unor surse anonime citată de agenția de stat ruse TASS, cele trei delegații au discutat despre crearea unor zone-tampon în Donbas. Kievul ar fi dispus să accepte o asemenea zonă demilitarizată în Donbas, cu prezența unor observatori străini.

Inna Sovsun, parlamentar ucrainean: „Din nefericire, ne aflăm în situația de a fi presați să acceptăm condiții inacceptabile, în timp ce SUA nu exercită presiuni suficiente asupra Rusiei. Aici nu e vorba doar de teritorii, ci și de zeci de mii de oameni care trăiesc în acele teritorii. Sunt foarte îngrijorată când văd cu câtă ușurință vorbesc conducătorii americani despre asta „îi mutăm de aici acolo”. E vorba de viețile unor oameni”.

Potrivit analiștilor, cheia unui compromis ar sta în garanțiile de securitate obținute de Kiev.

Mark Galeotti, analist: „Singura situație în care Ucraina ar putea accepta concesii (teritoriale) este să obțină garanții de securitate foarte, foarte solide”.

Chiar dacă și europenii ar urma să se implice în protejarea Ucrainei, Zelenski nu ascunde că el se bazează pe americani.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „O Alianță (NATO) fără America nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Nu doar că n-ar putea pune probleme Rusiei, dar nici nu se pot apăra pe ele însele (statele europene), după părerea mea. În Europa de astăzi, doar armata ucraineană este puternică”.





