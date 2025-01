Zelenski, după întâlnirea cu Maia Sandu: Ucraina, gata să trimită cărbune gratuit în Transnistria

"Avem cărbune pe care îl putem să-l furnizăm Republicii Moldova, la Tiraspol. Dacă într-adevăr vor ca oamenii să aibă electricitate", a explicat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu omologul său din Republica Moldova, Maia Sandu, adăugând că partea ucraineană este "gata să discute un preţ mic sau chiar gratuit".

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit sâmbătă la Kiev pentru a discuta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un context de tensiuni energetice în Transnistria, regiune separatistă prorusă situată între cele două ţări, notează AFP şi Reuters.

I am delighted to welcome @sandumaiamd, a true friend of Ukraine, to Kyiv today. We had an in-depth dialogue about the situation in our region.

Our neighbors are facing a serious and unstable situation, and only through joint efforts can we resolve it. This includes the energy… pic.twitter.com/B0n8yh0V98