Zelenski dă asigurări că Ucraina este hotărâtă să rămână „un garant al securităţii alimentare mondiale”

"Am discutat cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Am confirmat angajamentul Ucrainei faţă de acordul cerealier", a scris Zelenski pe Twitter, potrivit Agerpres.

Held talks with UN Secretary-General @antonioguterres. Confirmed ???????? commitment to the Grain Deal. We're ready to remain a guarantor of????food safety. Informed about the consequences of the missile terror & nuclear blackmail by the RF. The reaction of the world & ???????? must be tough!