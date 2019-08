Zeci de mii de oameni, din nou pe străzile din Hong Kong. „Nu vom renunţa la nimic”

Imaginea mobilizării - care a început în iunie şi care este fără precedent în fosta colonie britanică - a fost pătată de scene de violenţă la finalul celor cinci zile de ocupare a aeroportului, relatează AFP, citată de News.ro.

Iar pentru a respinge acuzaţiile de „terorism” formulate de Guvernul central chinez, un apel la o adunare „raţională şi non-violentă”, duminică, a fost lansat de către Frontul Civil al Drepturilor Omului (CHRF), o organizaţie non-violentă care se află la originea manifestaţiilor uriaşe din iunie şi iulie.

An emotional chant of "black cop pay for the eye" got stronger when passing by the police HQ. #antielab #hongkong #黑警還眼 pic.twitter.com/pSjaPlpe8E

Zeci de mii de persoane s-au adunat mai întâi, pe o ploaie torenţială, în Parcul Victoria, în centrul Insulei Hong Kong. Iar numeroşi manifestanţi au început apoi să mărşăluiască spre cartierul Admiralty, mai la vest, înfruntând interdicţia poliţiei, care a autorizat o manifestaţie statică în parc.

And yet, scores of people are still making their way into Victoria Park to maintain this occupation. The mood remains incredibly peaceful. Organisers have asked protesters to remain “peaceful, rational and non-violent”. ⁦@SBSNews⁩ #hongkong pic.twitter.com/iQKrU9KWaZ