AFP: Blindate de transport de trupe, plasate lângă frontiera Hong Kongului

În acest context, preşedintele american Donald Trump a îndemnat Beijingul să acţioneze „cu umanitate” faţă de manifestaţii în fosta colonie britanică, relatează AFP, citat de News.ro.

După două luni de agitaţie la Hong Kong împotriva Executivului favorabil Beijingului, bărbaţi în uniformă erau comasaţi pe un stadion, la Shenzhen, o metropolă situată la porţile teritoriului autonom. Un reporter AFP a văzut, de asemenea, camioane şi blindate de transport de trupe.

Bărbaţii, care par să facă parte din poliţia militară, defilau agitând steaguri roşii sau se antrenau pe jos, în timp ce alţii circulau în afara stadionului pe motocicletă, situat la mai puţin de şapte kilometri de frontieră.

Motivul prezenţei lor la stadion era necunoscut, însă Beijingul a lăsat să planeze în ultimele zile spectrul unei intervenţii în vederea restabilirii ordinii în fosta colonie, iar presa de la Beijing a difuzat înregistrări video în care apar convoaie militare ce se îndreaptă către Shenzhen.

The Chinese military, believing in the intel and these videos, have set in place a comprehensive military operation targeting the situation in #HongKong. #HongKongProtests #China #Democracy pic.twitter.com/QWFM11XYKC