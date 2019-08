Trump propune ca președintele Chinei să discute personal cu protestatarii din Hong Kong

„Dacă președintele Xi s-ar întâlni direct și personal cu protestatarii, problema Hong Kong ar avea un final fericit. Nu am nicio îndoială!”, a scris Donald Trump, pe Twitter.

Anterior, liderul de la Casa Albă a dat de înțeles că el însuși ar trebui să aibă o întrevedere cu Xi, pentru a discuta despre această criză: „Îl știu foarte bine pe Xi, președintele Chinei. E un lider grozav, foarte respectat de poporul lui. E și un om bun într-o situație extrem de serioasă. Nu am niciun dubiu că dacă președintele Xi vrea să rezolve problema din Hong Kong rapid și uman, poate să o facă. O întâlnire personală?”.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K