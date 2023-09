Zeci de mii de oameni au rămas blocați în deșertul Nevada. Ce s-a întâmplat VIDEO

Accesul spre şi dinspre Black Rock City, locul de desfăşurare a evenimentului, a fost închis "pentru tot restul evenimentului", au anunţat organizatorii într-un comunicat postat pe reţelele sociale.

Peste 60.000 de participanţi călătoresc în fiecare an spre şi dinspre această zonă izolată din nord-vestul statului Nevada, adunându-se într-o comunitate temporară pentru a face artă, pentru a dansa şi a se bucura în cadrul festivalului Burning Man.

