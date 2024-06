Zeci de mii de maghiari l-au susținut în stradă pe Viktor Orban. "Europa trebuie împiedicată să se grăbească spre război"

Orban, aflat la putere din 2010, speră că partidul său Fidesz, care nu este afiliat la nicio formaţiune din Parlamentul European (PE), va beneficia de o creştere a sprijinului extremei drepte în Europa, în timp ce se pregăteşte să preia preşedinţia rotativă a Uniunii Europene în a doua jumătate a anului.

Viktor Orban a fost mult timp în dezacord cu colegii din UE în legătură cu o serie de probleme, inclusiv refuzul de a trimite arme în Ucraina şi menţinerea legăturilor economice cu Moscova după ce forţele ruseşti au invadat Ucraina în 2022.

Mulţimea care flutura steaguri, scandând "Ungaria-Ungaria" şi ţinând bannere pe care scria "Dă-ne pace, Doamne", a mărşăluit de la Podul cu lanţuri din Budapesta, de-a lungul clădirii parlamentului, până la Insula Margareta, unde Orban s-a adresat susţinătorilor.

