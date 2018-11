Zeci de balene moarte descoperite pe o plajă din Noua Zeelandă. Anunțul făcut de autorități

Descoperirea a fost făcută de un bărbat care se plimba pe plajă sâmbătă seara, balenele fiind împrăștiate de-a lungul Golfului Mason.

Autoritățile au precizat că jumătate dintre balene erau deja moarte, în timp ce cealată jumătate a fost eliminată, deoarece se afla în agonie și era extrem de greu să mai fie salvate, scrie BBC.

Balenele erau împrăștiate pe o distanță de aproximativ doi kilometri.

”Din păcate, probabilitatea de a resuscita balenele rămase încă în viață a fost extrem de scăzută”, a precizat un oficial.

Autoritățile neozeelandeze au precizat că astfel de incidente nu sunt neobișnuite, în ultimul an fiind înregistrate 85 de astfel de cazuri, doar că în cele mai multe cazuri este vorba de un animal, nu de o masă întreagă.

Momentan nu este clar care a fost cauza acestui incident. Motivele posibile ar fi o maladie, eroare de navigație sau eșuare la mal.

