Zece persoane au murit, iar alte 251 au fost rănite, în urma unei scurgeri de gaze toxice în portul Aqaba din Iordania. VIDEO

Scurgerea de gaze s-a produs după ce un rezervor plin cu gaz toxic a căzut în timpul transportului, a declarat purtătorul de cuvânt al direcţiei de siguranţă publică, potrivit agenţiei Petra.

În imaginile surprinse la fața locului se poate observa cum un rezervor de depozitare cade în timpul transportului şi se lovește de puntea unei nave, moment în care unii oameni au luat-o la fugă.

Crane drops tank with poisonous gas in Jordan's Aqaba port; at least 10 dead, 251 injured pic.twitter.com/wV4wDL2ixb