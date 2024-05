Zece morţi şi 39 de răniţi într-un accident înfiorător produs pe o autostradă din sudul Turciei. VIDEO

Autobuzul, care se deplasa spre Istanbul dinspre Diyarbakir, s-a ciocnit cu un camion şi cu alte două vehicule în districtul Tarsus, în apropiere de oraşul mediteranean Mersin, a declarat ministrul pe platforma X.

Guvernul a declarat că a fost lansată o anchetă, iar numeroşi oficiali au transmis condoleanţe.

Autorităţile nu au detaliat circumstanţele în care s-a produs accidentul şi nu au menţionat o eventuală cauză.

???????? A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.

A passenger bus collided with a truck and cars on the highway. At the moment, at least 11 dead and 30 injured are known. pic.twitter.com/Tokboeyu3E