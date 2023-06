„E o minune că a supraviețuit”. Un bărbat care a fost abandonat la naștere într-o cutie și-a cunoscut familia după 62 de ani

Povestea lui Harvey Shackell începe în 1960 în Middlesex, Marea Britanie. După ce s-a născut, a fost abandonat într-o cutie în pragul ușii unor vecini, chiar în ziua de Crăciun. Micuțul a stat în frig ore bune până când Vera Wood, vecina sa, a făcut șocanta descoperire, scrie Mirror.

După mai bine de șase decenii în care și-a pus tot felul de întrebări despre familia sa, Harvey Shackell a primit în cele din urmă răspunsuri. Recent, mama sa adoptivă, acum în vârstă de 95 de ani și aflată într-un azil de bătrâni, i-a arătat un material din Daily Mirror despre povestea sa de viață. Acela a fost momentul în care Harvey a început să caute informații despre familia sa biologică. În cele din urmă, el a cunoscut-o pe Vera, femeia care i-a salvat viața, dar a descoperit și că are două surori și 16 frați vitregi.

Femeia care i-a salvat viața a povestit cum l-a găsit pe Harvey abandonat într-o cutie.

„Pe la ora 4, în ziua de Crăciun, am auzit un zgomot în grădina din față. Am tras draperiile și i-am văzut pe acești băieți alergând. Apoi, pe la ora 6 am auzit un copil plângând, dar nu m-am gândit la asta pentru că fata de peste drum avea încă un copil”, a povestit Vera Wood.

Câteva ore mai târziu, a deschis ușa casei și a observat o cutie.

„Nu se auzea niciun sunet din acea cutie, dar când am scos foaia maro de deasupra, era un copil întins pe jos. Copilul era epuizat după ec a plâns toată noaptea. El stătea acolo liniștit, cu ochii închiși. Nu avea nimic în picioare, nici pe mâini sau o bonetă pe cap. Purta o cârpă mică în jurul corpului, ca o față de pernă ruptă înfășurată între picioare, cu două ace de siguranță de fiecare parte. Deși deasupra lui era un cardigan albastru gros al unei doamne și o foaie de hârtie maro, îi era frig. Greutatea lui l-a ajutat să supraviețuiască. L-am îmbrățișat până când a sosit poliția. Soțul meu a fost în stare de șoc și fiica mea cea mare a crezut că Moș Crăciun i-a născut un frățior. Mi-ar fi plăcut să-l păstrez, dar aveam alți trei copii, pur și simplu era imposibil”, a mai explicat Vera Wood.

„Nu pot să cred că am fost lăsat aici. Dacă nu aș fi fost luat, aș fi înghețat”, a spus Harvey.

Momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe sora sa Cherry l-a emoționat.

„Când am cunoscut-o pe sora mea Cherry, nu mi-a venit să cred cât de mult semănăm. Mă simt mult mai ușurat acum că știu de unde sunt”, a mai povestit Harvey.

„La început nu am crezut. Este o minune că a supraviețuit. Mă simt vinovată. Întotdeauna mi-am dorit un frate”, a mărturisit Cherry, care este cu trei ani mai mare decât Harvey.

Asistentele de la Spitalul Hillingdon i-au dat numele Christopher, însă la cinci zile după ce a fost abandonat, părinții adoptivi l-au numit Harvey.

El are acum 62 de ani, este căsătorit și are doi fii vitregi.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 20-06-2023 22:37