„Continuăm până la victorie”. Netanyahu, prima sa vizită în Fâşia Gaza de la începutul războiului cu Hamasul

„Continuăm până la sfârşit”, le spune şeful Guvernului israelian unor militari, potrivit unei înregistrări video postată de cabibetul său.

„Nimic nu ne va afecta. Avem trei scopuri în acest război; eliminarea Hamasului, întoarcerea tuturor alor noştri (acasă) şi să facem în aşa fel încât (Fâşia) gaza să nu devină din nou o ameninţare pentru Israel”, dă el asigurări.

⚡️Netanyahu's office:

Prime Minister Benjamin Netanyahu toured the areas of the forces stationed in #Gaza today, where he received a security briefing, spoke with commanders and soldiers, and entered one of the tunnels that were discovered. He said: “We here in the Strip are… pic.twitter.com/eot5r1BiFs