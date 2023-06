„Când am ieșit de sub dărâmături, am văzut oameni dezbrăcați”. Rușii au atacat din nou cu sânge rece civilii din Ucraina

× Codul embed a fost copiat

Cel puțin 11 civili au murit și 30 au fost răniți după un atac rusesc cu rachete la Krivoi Rog, în centrul Ucrainei. Exploziile au afectat un bloc cu cinci etaje, casele din jur și un depozit alimentar.