Minge de foc pe cerul Londrei. Oamenii s-au speriat foarte tare: “Este sfârșitul lumii”. VIDEO

Meteoritul a fost observat deasupra Londre, în Sussex, Wilshire, Hampshire, Dorset, Devon, dar și în Wolverhampton, lângă Birmingham.

Pe Internet au apărut clipuri cu momentul intrării în atmosferă a meteoritului.

Unii dintre britanici s-au speriat foarte tare. Sophie Green a declarat că era convinsă că “este sfârșitul lumii”.

“L-am văzut peste Balham, în sudul Londrei. Portocaliu strălucitor, atât de jos. Sincer inițial am crezut că a fost un foc de artificii apoi m-am gândit că ‘este sfârșitul lumii’. Mă nucur că l-am văzut”, a scris ea pe Twitter.

