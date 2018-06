Zăpadă de câțiva centimetri, în mijlocul verii. Autoritățile au scos utilajele de deszăpezire

A nins în unele regiuni ale provinciei Terranova şi Labrador, aflate de pe coasta de est a Canadei.

Fulgii de zăpadă s-au depus într-un strat de câţiva centimetri, suficient cât să convingă autorităţile să scoată din nou pe stradă utilajele de deszăpezire.

Iar reţelele sociale s-au umplut cu instantaneele celor care au rămas marcaţi de ce au văzut pe fereastră.

Potrivit specialiștilor, este pentru prima dată în istoria înregistrărilor meteo când ninge pe 26 iunie în această regiune din Canada.

Heat & humidity getting to you? How about some SUMMER #snow during the last week of school in Gander, Newfoundland, Canada? It's the 3rd latest measurable snow on record & 4th measurable this month! (Records back to 1955) High so far 37°. Video from @rcbstormpost pic.twitter.com/WUNoPfpikX