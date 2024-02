„Am știut că ceva era grav”. Un băiețel de 4 ani care avea dureri de picioare a primit un diagnostic crunt la spital

Callum Wright și Emma Cox, din Cheshire, spun că fiul lor, Jaxon, a fost mereu bolnav de când s-a născut, dar nu s-au așteptat niciodată să fie diagnosticat cu leucemie acută, scrie Mirror.

„Jaxon s-a născut în timpul pandemiei și a avut întotdeauna un sistem imunitar slab. A fost întotdeauna bolnav de sniffles și răcit. Recent, a început să i se taie respirația, spunând că îl doare în piept. Nu am putut să facem o programare la medicul de familie, așa că am avut una (n.r. o programare) la telefon. Ne-au dat un inhalator, dar nu prea a făcut mare lucru. Apoi, pe 14 ianuarie, Jaxon s-a îmbolnăvit și a stat toată noaptea treaz, plângând de durere de picioare. Atunci am știut că ceva era grav", a mărturisit tatăl micuțului.

Cei doi părinți l-au dus pe băiețel la spital, unde medicii unde i-au făcut mai multe analize și o biopsie și l-au diagnosticat cu leucemie.

Jaxon a început să facă chimioterapie, iar mama lui a fost nevoită să nu mai lucreze.

„Au fost câteva săptămâni grele, dar rămânem pozitivi și suntem puternici. Fiica noastră, Zara, care are 6 ani, cere mereu să-l ajute și să se joace cu el”, a mai spus tatăl pentru Liverpool Echo.

