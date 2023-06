„Am ieșit la o pauză de țigară și m-am trezit cu gâtul rupt”. Femeie rănită grav după ce a căzut în gol de la 12 metri

Totul s-a întâmplat în 2019, cu două zile înainte de Crăciun. Cary Edby ieșise la o pauză de țigară, iar o clipă de neatenție o putea costa viața. Tânăra a sărit peste un perete și a căzut în gol de la 12 metri, relatează Metro.

În urma loviturii puternice, Cary simțea că nu își poate deschide gura pentru a cere ajutor, însă în cele din urmă a reușit să se facă auzită. Doi oameni care se aflau în apropiere au auzit-o și au reușit să o anunțe pe mama ei, în vârstă de 59 de ani, care a chemat imediat serviciile de urgență.

Ajunși la fața locului, pompierii au avut nevoie de trei ore pentru a o scoate pe Cary de unde rămăsese blocată și a fost transportată de urgență la un spital din apropiere.

O scanare CT a dezvăluit că tânăra și-a fracturat gâtul în trei locuri și a fost mutate un alt spital din Londra, unde a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală chiar în Ajunul Crăciunului.

După ce a purtat trei luni o orteză cervicală, Cary a început să își revină și a reușit să aducă pe lume un băiețel în aprilie 2022.

„Am ieșit la o pauză de țigară și m-am trezit cu gâtul rupt. Când am căzut, nu am putut să vorbesc sau să mă mișc. M-am gândit „asta este – sunt paralizată. Am vrut să chem ajutor, dar nu am putut să deschid gura. În cele din urmă, am reușit. Medicilor nu le vine să creadă că nu sunt într-un scaun cu rotile. Trecerea drumului este dificilă. Trebuie să-mi mișc întregul corp pentru a privi în stânga și în dreapta”, a spus Cary.

Sursa: Metro
Dată publicare: 21-06-2023 22:48