„A sărit şi a căzut în faţa leilor”. Un bărbat a fost ucis de un leu, după ce a intrat în incinta lui pentru a-și face selfie

Prahlad Gujjar, în vârstă de 38 de ani, a escaladat joi un gard înalt de 3,6 metri şi a sărit în incinta leilor din Parcul Zoologic Sri Venkateswara din Tirupati, în statul Andhra Pradesh, au declarat responsabilii grădinii zoologice.

Gujjar, din districtul Alwar din Rajasthan, ar fi sărit în incintă pentru a-şi face un selfie cu leul şi se crede că era în stare de ebrietate, potrivit relatărilor din mass-media locale.

Mallika Garg, din cadrul poliţiei din Tirupati, a declarat că paznicii au dat alarma când l-au văzut pe bărbat încercând să escaladeze gardul şi au alergat spre el, însă acesta a sărit în rezervorul de apă din incintă, unde se aflau şi două leoaice.

„A sărit şi a căzut în faţa leilor, care l-au mutilat. A murit pe loc", a precizat aceasta, adăugând că raportul post-mortem va spune cu certitudine dacă bărbatul era sau nu în stare de ebrietate.

Man dares lion for a selfie, jumps into enclosure, gets mauled.

40-year-old Prahlad Gujjar jumped into a lion enclosure for a selfie in Tirupati SV Zoo park. He also behaved in a way to provoke the lion. After the lion attacked him, he made an in vain attempt to save himself by… pic.twitter.com/4vWaRNkSZM