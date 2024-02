O femeie a crescut un pui de leu în camera unui hotel din Thailanda. În ce stare se află animalul

Cazul survine altor incidente similare înregistrate în ultimele luni în Thailanda, unde astfel de evenimente în care sunt implicaţi lei au stârnit o dezbatere publică cu privire la folosirea acestor animale, a căror deţinere ca animale de companie este permisă.

Femeia, de naţionalitate chineză, este reţinută la secţia de poliţie din Phuket de marţi, când a fost arestată după ce imaginile cu leul în interiorul unei cafenele locale populare au devenit virale.

În urma percheziţiei localului, poliţia şi reprezentanţii unei rezervaţii pentru animale sălbatice au ajuns la hotelul în care locuia femeia şi au constatat că locul „nu îndeplinea criteriile" pentru creşterea animalelor sălbatice. Prin urmare, femeia a fost reţinută, iar animalul a fost confiscat, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Parcuri Naţionale şi Conservarea Faunei şi Florei Sălbatice.

Puiul de leu, o femelă de circa două luni, cântărind aproximativ şase kilograme şi jumătate, a fost transportat la Parcul Naţional Bueng Chawak din provincia Suphan Buri (la aproximativ 750 de kilometri de Phuket), unde a fost supus unor examinări medicale.

Deşi rezultatele analizelor de sânge ale animalului au fost normale, medicul veterinar al rezervaţiei a constatat că leul era „destul de slab", astfel că va fi supus unui tratament intensiv pentru „recăpătarea greutăţii corespunzătoare vârstei sale".

În ultimele luni, pe reţelele sociale au circulat diverse imagini cu vieţuitoare sălbatice, printre care şi lei, ţinute în lanţ, închise în grădinile caselor sau executând diverse acţiuni la comandă, ceea ce a generat un val de indignare în rândul utilizatorilor care au acuzat relele tratamente la care aceste animale sunt supuse.

Potrivit datelor furnizate presei locale de către autorităţi, în Thailanda există în prezent 224 de lei deţinuţi legal.

(1/2) Police & wildlife officials raided a hotel room in #Phuket Weds & took away a lion cub from Chinese owner who keeps the cub in the hotel. She said she bought the cub from Bangkok for 250K baht but its embedded chip didn't match the registration number. #Thailand #tigercub pic.twitter.com/hHjsuNgY4d