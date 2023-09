YouTube a suspendat monetizarea canalelor actorului şi comediantului Russell Brand

Acest lucru împiedică redarea reclamelor alături de videoclipurile sale, care generează de obicei bani pentru creatorul de conţinut proporţional cu numărul de vizionări, scrie CNBC, citată de News.ro.

Brand, care a părăsit în mare parte mass-media pentru a deveni comentator pe internet, în ultimii ani, are 6,61 milioane de abonaţi pe canalul său principal de YouTube.

Toate canalele deţinute sau operate de Brand au fost suspendate din Programul de parteneriat YouTube, în urma „acuzaţiilor grave împotriva creatorului”, a spus un purtător de cuvânt.

Celelalte canale mai mici ale sale includ Football is Nice, Awakening With Russell şi Stay Free With Russell Brand.

Brand a negat cu fermitate toate acuzaţiile de ilegalitate şi a spus că toate relaţiile sale din perioada presupuselor agresiuni au fost consensuale.

YouTube a spus că demonetizarea a fost determinată de încălcarea ”politicii sale privind responsabilitatea creatorilor”.

„Dacă comportamentul unui creator în afara platformei dăunează utilizatorilor, angajaţilor sau ecosistemului nostru, luăm măsuri”, a spus purtătorul de cuvânt al YouTube.

Compania a spus că acţiunea este „rară”, dar în concordanţă cu aplicarea anterioară a politicii, inclusiv suspendarea reclamelor de pe canalele influencerilor David Dobrik şi James Charles.

Creatorii YouTube continuă să poată câştiga bani prin acorduri de sponsorizare cu părţi externe. Brandul are 3,8 milioane de abonaţi pe Instagram, 11,2 milioane de urmăritori pe X - cunoscut anterior ca Twitter - şi 1,4 milioane de abonaţi pe Rumble.

O investigaţie comună a Canalului 4 al Marii Britanii şi a ziarului Sunday Times, publicată în format tipărit şi într-un documentar de televiziune în weekend, a conţinut relatările a patru femei care susţin comportament neadecvat din partea vedetei.

Una a spus că Brand a violat-o în casa lui din Los Angeles. O a doua femeie l-a acuzat de abuz emoţional şi comportament de control în timpul unei relaţii când ea avea 16 ani, iar el avea 30 de ani.

Încă două femei au susţinut că au fost agresate sexual în două ocazii separate.

CNBC nu a confirmat în mod independent niciuna dintre acuzaţiile împotriva lui Brand.

Acestuia i-au fost prezentate în privat acuzaţiile de către Channel 4 şi ancheta Sunday Times, pentru comentarii înainte de publicare.

Într-un videoclip, postat de Brand înainte de a fi lansat de către organizaţiile de ştiri, el a spus: „Relaţiile pe care le-am avut au fost absolut întotdeauna consensuale. Atunci am fost întotdeauna transparent în privinţa asta, aproape prea transparent, şi acum sunt transparent în privinţa asta”. CNBC l-a contactat Brand pentru comentarii şi aşteaptă răspuns.

Poliţia Metropolitană a Londrei a anunţat luni că are cunoştinţă despre acuzaţii şi că a primit duminică ”un raport de agresiune sexuală, despre care se presupune că ar fi avut loc în Soho, în centrul Londrei, în 2003”.

„Am vorbit pentru prima dată cu Sunday Times sâmbătă, 16 septembrie, şi de atunci am făcut abordări suplimentare la Sunday Times şi Channel 4 pentru a ne asigura că oricine crede că a fost victima unei infracţiuni sexuale ştie cum să raporteze acest lucru poliţiei”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei Metropolitane.

În timp ce Brand a susţinut un spectacol live sâmbătă la Londra, promotorii turneului său „Bipolarisation” au spus că amână spectacolele rămase.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 19-09-2023 22:05