Vulcanul Sakurajima din prefectura Kagoshima, sud-vestul Japoniei, a intrat în erupţie | VIDEO

Nivelul de alertă pentru vulcanul Sakurajima a fost stabilit la 2 (din cinci), iar JMA a anunţat că nivelul va fi ridicat la 3 dacă activitatea vulcanică se va intensifica, a informat Xinhua, citată de Agerpres.

