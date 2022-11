Alertă în Hawaii. Cel mai mare vulcan activ din lume a intrat în faza de erupţie

„Pentru moment, fluxurile de lavă se limitează la nivelul caldeirei şi nu ameninţă comunităţile de pe pantele vulcanului", a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) într-un comunicat citat de Reuters.

Hawaii Island ~ Mauna Loa is erupting! Not overflowing the caldera at this time. Photos from upper Napo'opo'o area & Kona near Manago Hotel taken by Big Island residents. pic.twitter.com/Exf3EI4x0t November 28, 2022

Erupţia vulcanului Mauna Loa din Hawaii, după o pauză de 38 de ani a determinat autorităţile locale să ridice nivelul de alertă de la "notificare" la "avertizare", conform Hawaii News Now.

Reprezentanţii Observatorului Vulcanologic din Hawaii vor efectua misiuni aeriene de recunoaştere pentru a monitoriza erupţia şi pentru a analiza mai bine riscurile pentru populaţia locală.

Potrivit specialiştilor de la Observatorul Vulcanologic din Hawaii, erupţia a început duminică seara la ora locală 23:30 în Mokuaweoweo, caldeira din vârful vulcanului.

Not the best picture, but you can see Mauna Loa Eruption from my house. #hawaii pic.twitter.com/z0YQn2dexf — Cassie Holmes (@CassieHolmes808) November 28, 2022

Deşi lava care erupe nu reprezintă momentan o ameninţare pentru comunităţile din apropierea vulcanului Mauna Loa, rezidenţilor li s-a recomandat să îşi revizuiască planurile și să ia în calcul pregătirea pentru o eventuală evacuare. Cetățenilor li se recomandă să consulte cu regularitate recomandările formulate de Agenţia pentru Protecţie Civilă din Hawaii.

"În baza evenimentelor din trecut, primele faze ale erupţiei vulcanului Mauna Loa pot fi foarte dinamice, iar localizarea şi deplasarea fluxurilor de lavă se pot schimba foarte rapid. Dacă erupţia va rămâne în Mokuaweoweo, fluxurile de lavă vor fi cel mai probabil închise între pereţii caldeirei. Totuşi, dacă puţurile de erupţie vor migra în afara acelor pereţi, fluxurile de lavă ar putea să se mute foarte repede pe pantele vulcanului", a avertizat USGS în comunicat.

Oh wow, Mauna Loa volcano erupted. View of the sky from Kona pic.twitter.com/gfgW9pe1sp — decosta (@siennadecosta) November 28, 2022

Peste 12 seisme cu magnitudini de peste 2,5 s-au produs în această regiune în ultimele două ore, potrivit USGS, inclusiv un cutremur care a avut magnitudinea 4,2.

Mauna Loa, care ocupă mai mult de jumătate din suprafaţa Big Island din Hawaii şi are o altitudine de 4.169 de metri, a erupt cel mai recent în primăvara anului 1984, când fluxurile sale de lavă au ajuns la o distanţă mai mică de 5 kilometri de oraşul Hilo.

Dată publicare: 28-11-2022 13:33