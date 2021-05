Vulcanii Stromboli şi Etna au erupt în aceeaşi zi

Vulcanul Etna a erupt miercuri, când s-au înregistrat scurgeri de lavă, la fel ca şi vulcanul Stromboli, de pe insula italiană cu acelaşi nume, care a înregistrat miercuri o intensificare a activităţii, cu expulzarea unor nori mari de cenuşă şi pietre.

Etna a fost primul vulcan care s-a activat, cu o explozie urmată de scurgeri de lavă pe versantul de sud-est, a informat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Vulcanul Stromboli a început să erupă în cursul după-amiezii. "Activitatea explozivă în zona craterului de nord s-a produs la ora locală 14:51 (12:51 GMT), cu un flux piroclastic care a a ajuns pe linia de coastă şi se îndreaptă spre mare pe o distanţă de peste un kilometru", se arată într-un comunicat.

Erupţia a generat şi un nor de cenuşă de 1,5 sau 2 kilometri deasupra nivelului mării, conform EFE.

În ultimele zile, vulcanul Stromboli a înregistrat o activitate intensă care a fost monitorizată de INGV şi de Protecţia Civilă pentru a garanta securitatea celor aproape 500 de persoane care locuiesc pe această insulă, aflată în nordul Siciliei.

Ultima erupție a vulcanului Stromboli, pe 3 iulie 2019

Marco Giorgianni, primarul din Lipari, care depinde de insula Stromboli, a declarat televiziunii publice că deocamdată nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale şi că situaţia este sub control.

Ultima erupţie a vulcanului Stromboli a avut loc pe 3 iulie 2019, când o serie de explozii violente însoţite de expulzări piroclastice au provocat moartea unei persoane şi au rănit o altă persoană.

Vulcanul Stromboli, din arhipelagul insulelor Eoliene, are o înălţime de 927 de metri, dar se estimează că sub nivelul mării are în jur de 3.000 de metri.