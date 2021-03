Un nor roşu a luminat cerul în Islanda, după ce un vulcan a erupt

"O erupţie vulcanică a început la Fagradalsfjall. Zborul aerian este în cod roşu, dar seismografele înregistrează foarte puţine turbulenţe", a scris agenţia pe Twitter.

Sistemul vulcanic Krysuvik este situat la sud de muntele Fagradalsfjall, în peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei.

"Prima notificare a fost primită de Agenţia meteorologică la orele 21:40 GMT. Erupţia a fost confirmată de camere web şi imagini din satelit", a precizat agenţia pe site-ul său, potrivit Agerpres.

A volcanic eruption began in southwestern Iceland near the capital Reykjavik on Friday following thousands of small earthquakes in the area in recent weeks, the country's meteorological office said.​ https://t.co/YSsOBi9Ay3