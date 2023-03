Serbia cere ca NATO să răspundă pentru bombardarea Iugoslaviei în 1999: „Cine sunteți voi să ne ucideți soldații?”

Aleksandar Vucic a făcut această solicitare în cadrul unor evenimente comemorative care marchează cea de-a 24-a aniversare a agresiunii NATO împotriva Iugoslaviei.

"Au trecut 24 de ani de când ne-ați sfâșiat teritoriul, ați ucis 79 de copii, 2.500 de cetățeni, nu doar civili, ci și soldați și polițiști. Cine sunteți voi să ne ucideți soldații și polițiștii pe propriul vostru teritoriu și în propria voastră țară? De unde ați obținut dreptul de a ne ucide soldații și polițiștii? Cine v-a dat acest drept?", a declarat șeful statului.

"Nu ați împiedicat niciun dezastru umanitar. Aveți grupuri de rebeli înarmați într-o țară liberă și suverană, care nu au pus piciorul pe teritoriul altei țări", a adăugat Vucic.

Președintele sârb a mai declarat că Serbia va uita de agresiunea NATO din 1999 doar atunci când toți sârbii vor fi exterminați.

Agresiunea NATO asupra Iugoslaviei a durat 78 de zile

Serbia comemorează cea de-a 24-a aniversare a agresiunii NATO împotriva Iugoslaviei. Evenimentul comemorării din acest an are loc la Sombor, unde a căzut prima bombă în 1999 și unde a murit primul cetățean sârb. Președintele Vucic, președintele Republicii Srpska, Patriarhul sârb Porfirije și mii de cetățeni participă la miting, iar evenimentul de comemorare are loc la teatrul din Sombor.

Agresiunea NATO împotriva Republicii Federale Iugoslavia a început la 24 martie 1999 și a durat 78 de zile. Principalul motiv al operațiunii ofensive a NATO a fost prevenirea genocidului populației albaneze din Kosovo. Potrivit Alianței Nord Atlantice, în timpul operațiunii, aviația țărilor NATO a efectuat 38.000 de zboruri militare, dintre care peste 10.000 au avut ca scop livrarea de bombe.

Potrivit informațiilor sârbești, în urma bombardamentelor au fost ucise între 3.500 și 4.000 de persoane și aproximativ 10.000 au fost rănite, dintre care două treimi erau civili. Pagubele materiale s-au ridicat la 100 de miliarde de dolari. În timpul celor trei luni de bombardamente asupra Iugoslaviei de către NATO, pe teritoriul Serbiei au fost aruncate în obuze 15 tone de uraniu sărăcit. În primii zece ani după bombardamente, 30.000 de persoane au contractat cancer, dintre care 10.000-18.000 au murit, informează agenția de presă de stat rusească TASS.

Sursa: TASS Etichete: , , , , Dată publicare: 25-03-2023 11:09