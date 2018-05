Vremea englezească le dă emoții organizatorilor nunții prințului Harry

Evenimentul monden al anului se apropie cu repeziciune. Mai sunt nouă zile până la nunta prinţului Harry cu fosta actriţă americană Meghan Markle.

În timp ce meteorologii fac eforturi să afle cum va fi vremea, militarii care vor lua parte la ceremonii fac repetiţii. Monetăria britanică a lansat câteva monede cu efigia cuplului, iar un artist a făcut o pictură murală în cinstea pentru a marca momentul.

Membrii familiei regale aşa cum nu i-aţi mai văzut. Este promisiunea pe care o face un album foto lansat cu ocazia nunţii prinţului Harry. "The Crown from the Crowd" conţine peste 250 de fotografii ale membrilor familiei regale făcute nu de fotografi oficiali, ci de oameni obişnuiţi. La loc de cinste sunt personajele momentului, Harry şi Meghan, în ipostaze nu tocmai oficiale. De fapt, pe coperta a patra a cărţii o vedem pe Meghan scoţând limba.

Dominic Sandbrook, autorul albumului: "Am avut o dezbatere despre poză. Jennie Bond (comentator regal) crede că va regreta acea fotografie, fiindcă va fi folosită împotriva ei ulterior. Dar mie mi se pare drăguţă. Arată latura umană şi partea distractivă pe care le-a adus monarhiei."

Printre fotografii se remarcă şi unele cu regina dând o banană unui elefant sau uitându-se la un taur, la un târg agricol. Sunt însă şi fotografii foarte vechi, din timpul unei vizite făcute de părinţii reginei în Congo, în anii '20.

Între timp, Monetăria britanică a emis o serie de monede comemorative cu efigia mirilor pe o faţă şi cea a reginei pe cealaltă. Este vorba de monede de cinci lire, vândute însă la preţul de 13 lire. Variantele din aur şi argint costă 82 şi respectiv 1.890 de lire.

Un artist a ales să marcheze momentul cu un grafitti în West End, într-o zonă plină de magazine şi restaurante. În loc de portrete, a reprodus mâinile lui Harry şi Meghan, după o fotografie din ziua anunţării logodnei.

Jimmy C, artist: "Deşi toată munca mea se bazează pe portrete, am decis să mă concentrez pe un element care să vorbească despre cuplu, dar într-un mod mai misterios. Mâinile au multă personalitate. O mână poate spune multe despre cineva. Într-un fel, mâinile sunt ca un portret."

Iar la o bază a aviaţiei din Suffolk, militarii pe lângă care va trece caleaşca mirilor se pregătesc şi ei.

Militari: "Noi vom fi primii oameni pe care îi vor vedea, aşa că vom oferi un spectacol militar, precum salutul regal, când va trece pe lângă noi convoiul regal."

Cum vremea englezească e tare imprevizibilă, meteorologii nu au reuşit să facă o prognoză precisă. Statistic însă, în majoritatea zilelor de 19 mai, în jurul prânzului, la Windsor a fost soare şi o temperatură de 18-19 grade.

