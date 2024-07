Volodimir Zelenski, reacție categorică după tentativa de asasinare a lui Donald Trump: "Nu are nicio justificare"

"Am aflat cu consternare despre împuşcarea fostului preşedinte al SUA Donald Trump la mitingul său din Pennsylvania. O astfel de violenţă nu are nicio justificare şi nu îşi are locul nicăieri în lume. Violenţa nu ar trebui să prevaleze niciodată. Sunt uşurat să aflu că Donald Trump este acum în siguranţă şi îi doresc o recuperare rapidă. Condoleanţele mele merg către apropiaţii victimei acestui atac, un participant la miting.Transmit multă putere tuturor celor care sunt îngroziţi de acest eveniment. Îmi doresc ca America să iasă mai puternică din această situaţie", a scris Zelenski pe X.

