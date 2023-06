Volodimir Zelenski avertizează: Rusia ia în considerare un scenariu de atac terorist asupra centralei nucleare din Zaporojie

„Tocmai am primit un raport de la serviciile noastre de informații și de la Serviciul de Securitate al Ucrainei. Serviciile de informații au primit informații potrivit cărora Rusia ia în considerare un scenariu de atac terorist asupra centralei nucleare din Zaporojie. Un atac terorist cu scurgeri de radiații. Au pregătit totul pentru acest lucru”, a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj video publicat pe Twitter și Telegram.

„Din păcate, a trebuit să reamintesc în repetate rânduri că radiațiile nu au granițe de stat, iar pe cine vor lovi este determinat doar de direcția vântului”, a mai spus liderul de la Kiev, adăugând că Ucraina împărtășește aceste informații cu aliații săi internaționali, pentru că „absolut toată lumea ar trebui să știe acest lucru”.

„Nu ar trebui să existe niciodată atacuri teroriste asupra centralelor nucleare, nicăieri. De data aceasta nu ar trebui să se întâmple ca la Kahovka – lumea a fost avertizată, așa că lumea poate și trebuie să acționeze”, a mai afirmat Volodimir Zelenski, referindu-se la distrugerea barajului ucrainean de la Nova Kahovka pentru care Kievul și Moscova se acuză reciproc.

